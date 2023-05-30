Diyarbakır'da terör yandaşları AK Partili belediyenin aracını yaktı |Video

Daha önce çeşitli tarihlerde terör saldırılarına maruz kalan Bağlar Belediyesi'nin araçları bir kez daha terör yandaşlarının saldırısına uğradı. Vatandaşa hizmet götüren temizlik aracı mahalle arasında benzinle yakıldı, silahla tehdit edilen araç sürücüsü ve temizlik personeli son anda kaçarak kurtuldu.

Olay, eski Bağlar bölgesindeki Kaynartape Mahallesi'nde 251.sokakta meydana geldi. Temizlik çalışması için bölgeye gelen aracı saat 08.40 sularında durduran ve iki kişi oldukları tespit edilen maskeli şahıslar, araç sürücüsünü ve temizlik personelini tehdit etti. Son anda araçtan inmeyi başaran personel yara almadan kurtulurken, ellerindeki benzinle aracı yakan şahıslar hizmet aracını kullanılamaz hale getirdi. Ellerindeki silahlarla birlikte birkaç el ateş eden şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

"HAİN BİR SALDIRIYA MARUZ KALDIK"

Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Daha önce de araçlarımız terör örgütü PKK yandaşları ve destekçileri tarafından yakılmıştı. Bugün de sabah saatlerinde böyle hain bir saldırıya maruz kaldık. Şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki huzur ortamından rahatsız olan ve sayın cumhurbaşkanımızın tarihi bir zaferle yeniden seçilmesini hazmedemeyen bu zihniyete pabuç bırakmayacağız" diye konuştu.

"HUZUR ORTAMINDAN RAHATSIZ OLAN BU ANLAYIŞ ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK"

Sabah'ın haberine göre Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye araçlarının daha önce de muhtelif tarihlerde benzer terör saldırılarına maruz kaldığını belirtti. Bölgede oluşan huzur ortamı ve hizmetlerden rahatsız olan terör zihniyetinin kaos ve korku iklimi yaratmak istediğini söyleyen Beyoğlu, "Halkımıza hizmet etmek için sokağa gelen aracımızı saat 08.40 civarında durdurup sürücüyü ve personeli tehdit ediyorlar. Daha sonra benzinle aracı yakıyorlar. Birkaç el ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaşıyorlar. Bu hain saldırı halkımıza karşı yapılmıştır. Çünkü biz bu araçlarla halkımıza hizmet ediyoruz. Şunu bilsinler ki biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu zihniyete teslim olmayacağız. Halkımıza daha çok hizmet edeceğiz. Huzur ortamından rahatsız olan, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir zaferle seçimi kazanmasını hazmedemeyen bir anlayış. Şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, emniyetimiz gereğini yapacaktır. Gerçek yüzünü bir kez daha gösteren bu anlayış asla başarılı olamayacak." dedi.