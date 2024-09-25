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Diyarbakır'da silahlı kavga çıktı: 1 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 01:10 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 01:16

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgada tabancalardan çıkan kurşunlar 2 otomobil ve 2 iş yerine de isabet etti.

Diyarbakır'da iki grup arasında şiddetli bir çatışma gerçekleşti. Silahların çıktığı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Lise 1'inci Cadde'de meydana geldi. Sokakta iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi karnına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Olayda tabancalardan çıkan kurşunlar, çevredeki 2 otomobil ve 2 iş yerine de isabet etti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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