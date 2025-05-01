Diyarbakır’da sanayi sitesinde patlama sonrası yangın kamerada!

Giriş Tarihi: 1.05.2025 19:29:31

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde , balata spreyi üretimi yapılan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, patlamalara neden oldu ve çevrede büyük endişe yarattı.

Yangın sırasında iş yerinden yayılan siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale sırasında 1 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi . İş yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Patlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.