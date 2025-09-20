PODCAST
Diyarbakır’da otomobil parçalarının olduğu depoda yangın çıktı
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 21:52
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde otomobil parçalarının olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
