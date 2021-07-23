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Diyarbakır'da nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'da nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
23.07.2021 10:25
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Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 21 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri devreye girdi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.


Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, Dicle Nehri'nin kıyısında piknik yapan 21 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timleriyle AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.

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