Diyarbakır’da korkutan kaza: 14 yaşındaki sürücü park halindeki araca çarptı!

Yenişehir ilçesinde 14 yaşındaki D.İ.’nin kullandığı otomobil, park halindeki başka bir araca çarpıp takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR'DA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞETİ: OTOMOBİL TAKLA ATTI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 14 yaşındaki D.İ.'nin kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Kazada yaralanan genç sürücü, hastaneye kaldırıldı.

KONTROLÜNÜ KAYBEDEN ARAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Olay, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü D.İ.'nin yönetimindeki 34 AAY 909 plakalı otomobil, V.İ.'ye ait 21 AEY 520 plakalı park halindeki araca çarpıp takla atarak ters döndü. Kazanın şiddeti çevredeki vatandaşları da korkuttu.

YARALI GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı D.İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası polis ekipleri, otomobilin takla atmasına neden olan faktörleri ve olayın detaylarını araştırmak üzere inceleme başlattı. Sürücünün ehliyetsiz olması da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

