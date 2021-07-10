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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba, A Haber ekranlarında muhalefete sitem etti

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba, A Haber ekranlarında muhalefete sitem etti
10.07.2021 23:16
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Terör örgütü PKK’nın 19 yaşında kaçırdığı oğlu Özkan için evlat nöbetinde olan acılı baba Süleyman Aydın, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri dolayısıyla teşekkür eden Aydın, CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ne ise sitem etti. Aydın, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha büyüklüğünü göstererek tüm kabinesiyle geldi ve burada anne babaların feryadını duydu. Peki, CHP nerede, İYİ Parti nerede, DEVA Partisi nerede? Gelmediler buraya. Görüyorsunuz devletimizin çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor bunun için ismini saydığım partiler rahatsızlık duyuyor.’’ dedi.


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