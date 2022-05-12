Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 288 oldu!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan aileler arasına bir aile daha katıldı.

"İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek 8 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Mahsum için Muş'tan gelen Mirza Güneş ile nöbetteki aile sayısı, 288'e çıktı.

Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mirza Güneş, 8 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu söyleyerek, "Onun için geldim. Gidip teslim olsun. Sonuna kadar çadırda eylemde olacağım. Muş'tan geldim, İzmir'e çalışmaya gitti. 20 yaşında gitti, hiç haber alamadık" dedi.

35 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

983 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.