Diyarbakır’da dönerciden 3 milyon TL haraç isteyen 2 kişi tutuklandı

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen dönerci işletmecisi, kapısının önünde üzerinde tehdit içerikli not bulunan bir zarf buldu. Mektupta, "Size 3 milyon ceza kestim. Bir hafta içinde 3 milyonu hazırlayın. Bugün bacağına sıktım, yarın kafana sıkacağım" ifadeleri yer aldı. İşletmeci durumu polise bildirdi.

Eski çalışan çıktı, suçunu itiraf etti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 60 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İnceleme sonunda mektubu yazanın, 4 ay önce işten çıkarılan eski çalışan M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ç., mektubu kendisinin yazdığını ve olayda arkadaşı Y.B. ile birlikte hareket ettiğini itiraf etti.

İki şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. ve Y.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tehdit mektubunun iş yerine bırakıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.