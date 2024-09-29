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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavga sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavga sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 23:31 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 23:31

Diyarbarkır’ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı çatışma çıktı.2 kuzen hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.'nin tabancasından çıkan kurşunlar amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kuzenin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri R.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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