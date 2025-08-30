PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde belediyeye ait yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ALEV ALDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karacadağ Bulvarı'nda seyir halindeki belediyeye ait yolcu otobüsü, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste hasar meydana geldi.

YANGIN KAMERALARA YANSIDI

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

