Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Sabah saat 07.00'de kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "292 şüpheliye yönelik 205 adreste operasyon sürüyor. Baron ve baroniçeler gözaltına alındı." dedi. 213 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 kadın elebaşının da yakalandığını bildirdi. Öte yandan bir operasyonun daha başladığını belirten Bakan Soylu, "61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon." şeklinde konuştu.