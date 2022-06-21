Haberler Haber Videoları Diyarbakır Uyuşturucu Operasyonu! Lice ilçe kırsalındaki operasyona bin personelli akın!

Diyarbakır Uyuşturucu Operasyonu! Lice ilçe kırsalındaki operasyona bin personelli akın!

Diyarbakır Uyuşturucu Operasyonu! Lice ilçe kırsalındaki operasyona bin personelli akın!
21.06.2022 08:57

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:45
Arıza üstüne kaza!
Haber 01:18
DBP’li Aydeniz için kritik gün...
Haber 01:45
AK Parti'den CHP'li...
Haber 00:45
Kırmızı bültenle aranan 2...
Haber 03:45
Hayvanlar pazardaki yerlerini...
Haber 02:04
Diyarbakır'da intihar girişimi
Haber 00:44
Terör örgütü PKK'ya bir darbe...
Haber 06:11
Kuzey Marmara'da feci kaza!
Haber 00:19
Faik Öztrak kendini patlattı
Haber 05:07
Karne töreninde renkli anlar
Haber 01:02
Küçükçekmece'de taciz iddiası!...
Haber 02:37
Öğrencilere büyük bir fırsat!

Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Sabah saat 07.00'de kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "292 şüpheliye yönelik 205 adreste operasyon sürüyor. Baron ve baroniçeler gözaltına alındı." dedi. 213 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 kadın elebaşının da yakalandığını bildirdi. Öte yandan bir operasyonun daha başladığını belirten Bakan Soylu, "61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon." şeklinde konuştu.

Haber Videoları
SON DAKİKA