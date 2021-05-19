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Diyarbakır son dakika patlama: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şiddetli patlama! Teröristler maket uçaklarla saldırdı

Diyarbakır son dakika patlama: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şiddetli patlama! Teröristler maket uçaklarla saldırdı
19.05.2021 01:13
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Diyarbakır son dakika patlama: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şiddetli patlama! Gündemde Diyarbakır'da patlama mı oldu? Sorusu merak edilmeye başlandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeni henüz öğrenilmezken, bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği sosyal medyadada ileri sürüldü. Bu noktada vatandaşlar nedenini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı patlama mı oldu? İşte detaylar!


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