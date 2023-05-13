Haberler Haber Videoları DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Diyarbakır oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Diyarbakır oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Diyarbakır oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video
13.05.2023 16:09

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:16
ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2023!
Haber 00:16
GAZİANTEP SEÇİM SONUÇ 2023!
Haber 00:16
ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023!
Haber 00:43
TIKLA YANLIŞ OY KULLANMA!...
Haber 44:29
14 Mayıs kararlılığı: İlk...
Haber 01:49
Muharrem İnce'ye atılan oylar...
Haber 02:37
Oy nasıl kullanılır? Nasıl oy...
Haber 02:37
Oy kullanma saat kaçta...
Haber 01:53
7 bölge için alarm verildi! O...
Haber 01:10
Hatay'a şehit ateşi düştü!
Haber 00:19
Kılıçdaroğlu'ndan büyük akıl...
Haber 20:39
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na...

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda DİYARBAKIR seçim sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Haber Videoları

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 DİYARBAKIR Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarıtakvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

14 MAYIS DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.



Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

SON DAKİKA