SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama, uyuşturucu ve silah ele geçirildi!
Haberler Haber Videoları

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama, uyuşturucu ve silah ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:51:17

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve organize suçlara karıştığı tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 19 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 SKM, kasten yaralama ve tefecilik" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilip 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 5,6 kilo esrar maddesi ve 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 19 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesaj
19.05.2025Pazartesi
TCG Anadolu gemisi, gençlerle Samsun yolculuğuna çıktı
19.05.2025Pazartesi
Avcılar’da bir kadın yürürken kafasına beton parçası düştü! O anlar kamerada
18.05.2025Pazar
Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
18.05.2025Pazar
Diyarbakır’da dehşet anları kamerada: Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı! Güvenlik görevlisi kurtardı!
18.05.2025Pazar
Bunlar da Var
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi! 00:09
Icardi’nin sevgilisi China Suarez'den Türkçe tezahürat sürprizi!
18.05.2025Pazar
Düzce’de dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı 01:57
Düzce’de dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı
18.05.2025Pazar
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç 03:42
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
18.05.2025Pazar
Sivas’ta silahlı ve bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı 01:08
Sivas’ta silahlı ve bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı
18.05.2025Pazar
CANLI YAYIN