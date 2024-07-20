PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 23:10 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 23:10

Diyarbakır Lice'de uyuşturucu operasyonu: Çavundur Mahallesi'nde 1 milyon 781 bin kök kenevir, 511 kilo esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör’ operasyonunda 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir bitkisi ve 511 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir bitkisi ve 511 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir bitkisi, 511 kilo esrar ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Terör devleti İsrail, önce Yemen'i sonra da Lübnan'ı vurdu | Husiler: Tel Aviv artık güvenli değil
20.07.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan KKTC'den ayrıldı!
20.07.2024Cumartesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar girişimi kamerada!
20.07.2024Cumartesi
Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını!
20.07.2024Cumartesi
Antalya Tekne Kazası Haberi: ATSO Başkanı Ali Bahar son yolculuğuna uğurlandı!
20.07.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Yozgat kaza haberi! Yozgat-Kayseri karayolunda trafik kazası: 4 ölü! 01:24
Yozgat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü!
20.07.2024Cumartesi
MSB Şehit Haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması! Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu! 00:40
Pençe Kilit'ten acı haber! Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu!
20.07.2024Cumartesi
İZMİR kaza haberi: Hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü 00:59
Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
20.07.2024Cumartesi
Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolcuğuna uğurlandı! 04:04
Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı!
20.07.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA