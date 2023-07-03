Haberler Haber Videoları Diyarbakır Kayapınar'daki feci kaza kamerada! Süratle gelip 3 kişiyi önüne alıp fırlattı: 1 ölü

Diyarbakır Kayapınar'daki feci kaza kamerada! Süratle gelip 3 kişiyi önüne alıp fırlattı: 1 ölü

Diyarbakır Kayapınar'daki feci kaza kamerada! Süratle gelip 3 kişiyi önüne alıp fırlattı: 1 ölü
03.07.2023 11:34

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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç, süratle gelip kaldırımda bulunun 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmıştı.

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç, süratle gelip kaldırımda bulunun 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasın yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?
Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.

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