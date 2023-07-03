Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç, süratle gelip kaldırımda bulunun 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.