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Diyarbakır Kayapınar'da maganda dehşeti! Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumrukladı! O anlar kamerada!
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Diyarbakır Kayapınar'da maganda dehşeti! Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumrukladı! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 00:27   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 00:40

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumruklayarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.
Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki kadını da darp etti. Defalarca yumruklanan kadın ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.


Çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen sürücünün kavga ettiği an bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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