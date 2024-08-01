Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki kadını da darp etti. Defalarca yumruklanan kadın ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.



Çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen sürücünün kavga ettiği an bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.