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Diyarbakır Çınar'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Diyarbakır Çınar'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
03.07.2023 09:30

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Diyarbakır feci bir kaza yaşandı. Bir otomobil seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çınar'ın Başaklı Mahallesi mevkisinde M.T'nin (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan S.T. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, B.T. (27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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