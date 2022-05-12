Haberler Haber Videoları Diyarbakır Bağlar'da ortalığı karıştıran kavga! Önce erkekler sonra kadınlar...

Diyarbakır Bağlar'da ortalığı karıştıran kavga! Önce erkekler sonra kadınlar...

Diyarbakır Bağlar'da ortalığı karıştıran kavga! Önce erkekler sonra kadınlar...
12.05.2022 16:01

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:33
Cnaan Kaftancıoğlu'na hapis...
Haber 01:57
Canan Kaftancıoğlu'nun eski...
Haber 24:32
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 01:25
Yola çıkacaklar dikkat! 35 gün...
Haber 00:50
CHP'nin 'basın özgürlüğü'...
Haber 01:42
Karadeniz turu İBB bütçesinden...
Haber 02:03
İlk başörtülü vali: Aile ve...
Haber 01:25
Doğu Akdeniz’de yeni dönem...
Haber 01:19
Adana'da dehşet: Eğlence kanlı...
Haber 02:39
Tokat'ta cami bahçesinde...
Haber 00:42
Anne misin sen! Vicdansız...
Haber 01:45
Türkiye'den Ukrayna - Rusya...

Diyarbakır’da erkeklerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından bazı şüpheliler gözaltına alındı.Yaşananlar sonrası olay yerine gelen ve iki tarafın da yakınları olduğu belirtilen kadınlar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Haber Videoları

Diyarbakır'da erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavganın ardından olay yerine gelen kadınlar da birbirlerine girdi.

Olay, dün gece Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre erkeklerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Bu sırada gruptan biri tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Darbedilen S.Y., çağrılan ambulansa hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde U.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

OLAY YERİNE GELEN KADINLAR BİRBİRLERİNE GİRDİ
Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı. İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SON DAKİKA