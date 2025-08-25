Diyarbakır Bağlar’da iki otomobil çarpıştı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
MADDİ HASARLI KAZA
Diyarbakır Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi 11'inci sokakta iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
ÇARPIŞAN ARAÇLAR
Edinilen bilgiye göre, 21 AU 277 plakalı Chevrolet marka otomobil ile 34 KLF 845 plakalı Fiat Egea marka otomobil çarpıştı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.