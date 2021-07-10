Diyarbakır Annesi Türkan Mutlu’dan Başkan Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü bulduk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın dünkü Diyarbakır annelerini ziyaretinde, kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile gerçekleştirdiği sohbetin yeni görüntülerini paylaştı. Görüntüde Diyarbakır Annelerinden Türkan Mutlu, Başkan Erdoğan’a hitaben, “Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın dünkü Diyarbakır annelerini ziyaretinde, kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile gerçekleştirdiği sohbetin yeni görüntülerini paylaştı. Görüntüde Diyarbakır Annelerinden Türkan Mutlu, Başkan Erdoğan'a hitaben, "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de" ifadelerini kullandı.