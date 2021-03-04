Diyarbakır annelerinden CHP'li Özgür Özel'e tepki! "PKK'yı lanetle HDP'yi kına"

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler kendilerini 18 ay sonra ziyarete gelen CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'nu yuhaladı. CHP'ye tepki gösteren anneler A Haber'e konuştu. Ayşegül Biçer, Özel'in samimi olmadığını belirterek, "Önce PKK'yı lanetleyip HDP'yi kınayın" dedi.
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler kendilerini 18 ay sonra ziyarete gelen CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'nu yuhaladı. CHP'ye tepki gösteren anneler A Haber'e konuştu. Ayşegül Biçer, Özel'in samimi olmadığını belirterek, "Önce PKK'yı lanetleyip HDP'yi kınayın" dedi.