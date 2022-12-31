Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yılın son hutbesini Ayasofya Camii’nde okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, konusu "Hayatın tekrarı yok" olan 2022 yılının son Cuma hutbesini Ayasofya Camii'nde okudu. Hutbede, 2023 yılında savaşların son bulması temennileriyle birlikte barış mesajı verildi.

GAFLET İÇİNDE HAKTAN YÜZ ÇEVİRİYORLAR

Cuma hutbesini okuyan Erbaş, "Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar.

Hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve selleme) şöyle buyuruyor: Dünyada, bir garip yahut bir yolcu gibi ol! Aziz Müminler! Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp sala ile biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir.

Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor.

MASUMLAR, KADINLAR, ÇOCUKLAR ÖLMESİN

Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Ey insanlar! Bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünya'nın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün Peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım.

Ey insanlar hepimiz ya dinde kardeşiz ya da yaratılışta eşiz. Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız! Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Dünya hepimize yeter. Savaşlar olmasın. Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin. Hiç kimse açlıktan ölmesin. Varlıklı olanlar yoksullara yardım etsin. Toplumlarımız büyük bir dayanışma içerisinde olsun. Kimse kimseyi sömürmesin" dedi.

DÜNYAYI İYİLİK DEĞİŞTİRECEKTİR

Hutbede adalet mesajı veren Erbaş, "Ey insanlar! Adalet mülkün temelidir. Adaletten taviz vermeyen toplumlar hiç şüphesiz iyiliğe ulaşacaklardır. Her insanın canının, dininin, aklının, malının ve neslinin korunması zaruridir. Buna uymayanlar kötülüğün esiri olmuş kimselerdir. Geliniz, kötülükten ve kötülerden uzak durarak iyiliğin yeryüzünde egemen olmasına vesile olalım. Unutmayalım ki dünyayı iyilik değiştirecektir" dedi.

RABBİMİZE DUA EDELİM

Yeni yılla ilgili temennileri ifade eden Erbaş, "Ey insanlar! Bakınız, tüm insanları cehaletten aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'da Allah ne buyuruyor: 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız; kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.' 'Ölümü de hayatı da bakalım hanginiz en iyi işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratan Allah Azizdir, bağışlayıcıdır.'

2023 yılının bütün dünyada savaş ve gözyaşının son bulduğu, barış ve mutluluğun hakim olduğu, kötülüklerin azaldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir yıl olması temennisiyle tüm insanlığın kurtuluşu ve selameti için Rabbimize dua edelim" dedi.