Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskını sonrası İslam dünyasına Kudüs çağrısı: Uyanın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber’de İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Erbaş, "Mescid-i Aksa'da yapılan bu zulmün bütün dünyanın güzü önünde İsrail’in ne kadar acımasız, barıştan uzak bir anlayış içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizim için büyük bir ibret sahnesidir." dedi. Ayrıca Erbaş, bütün Müslümanları ve liderlerini Kudüs konusunda bir olmaya beraber olmaya ve uyanmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklama şöyle;

"KUDÜS'TE FİLİSTİN'DE BÜYÜK BİR İŞGAL VAR"

İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu bu zulmü en büyük harflerle kınıyorum, lanetliyorum. Bizim medeniyetimizde Kudüs barışın şehridir. Selamın şehridir. Biz asırlar boyunca Kudüs'te barışı gerçekleştirmişiz. Ecdadımız farklı inançlardan, kültürlerden, ırklardan pek çok insanı barış içerisinde orada yaşatmıştır. Ancak 1948 yılından bu yana Kudüs'te Filistin'de büyük bir işgal vardır. Filistinlilerin toprakları işgal edilmiştir, evlerinde çıkarılmışlarıdır. Filistin'den sürülmüş, Müslümanlar dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı içerisine girmişleridir.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR İBRET SAHNESİDİR"

Bugün Kadir Gecesi'nin hemen öncesinde Mescid-i Aksa'da yapılan bu zulmün bütün dünyanın güzü önünde İsrail'in ne kadar acımasız, barıştan uzak bir anlayış içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizim için büyük bir ibret sahnesidir. İslam dünyası için, Müslümanların uyanması için esasında gözümüzün önünde gerçekleşen bu zulüm bizi uyarmalıdır. Bütün Müslümanları Kudüs konusunda bir olmaya beraber olmaya ve uyanmaya teşvik etmelidir. Çünkü İsrail'in zulmü gittikçe katlanıyor. Filistinlileri evlerinden çıkarmaları, işgal etmeleri zulmün çok büyük bir şekilde açıktan yapıldığının göstergesidir.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GASP YAŞANMAKTADIR"

Filistin'deki tarihi mekânlar tarumar edilerek, şehrin kadim değerlerle bağları kopartılmaya çalışılmaktadır. Yerli hakın tüm imkânlarına el konulmakta ve baskı uygulanmaktadır. Halk şehri terk etmeye zorlanmaktadır. Bu aslında bilinçli istila politikalarıyla dünyanın değişik ülkelerinden zaman zaman zorlama ve şantajlarla Yahudiler Filistin topraklarına taşınmaya çalışılmaktadır. Bu planlı bir işgale dönüştü. Filistinliler baskı işkence ve katliama maruz kalmıştır. Dünyanın gözü önünde gasp yaşanmaktadır. Batılı devletler ve ABD'nin desteğiyle uluslararası hukuku, ahlakı diğer dinleri, inançların kutsallarını hiçe sayan pervasız ve şımarık tavlılarıyla Orta Doğu'da barış ve huzurun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Peygamberler şehri adeta kavganın ve işgalin şehri haline getirtilmeye çalışılmaktadır.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİN DAĞINIKLIĞI İSRAİL'İ ŞIMARTIYOR"

Kudüs'ü işgal edenler İslam toplumlarının dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Buradan sesleniyorum; bütün Müslümanlara, Müslüman ülkelere, Müslüman ülkelerin liderlerine... Bu dağınıklığımız İsrail'i şımartıyor. Yani İsrail'e her türlü zulmü işleme cesareti vermektedir.