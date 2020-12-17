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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Hacı Bayram Camisi’nde "salgın ve afet" duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Hacı Bayram Camisi’nde
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.

Hacı Bayram Camii'nde gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında dua etti.

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