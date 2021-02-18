Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii’nde katıldığı 'Regaib Kandili Özel' programında 'kedi' detayı

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde “Regaib Kandili Özel” programına katıldı. Programda Erbaş'ın kürsüde vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanına gelmesi sıcak bir görüntü oluşturdu.