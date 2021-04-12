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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayına VAV TV'nin açılışıyla girmek milletimiz için önemli bir kazanımdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayına VAV TV'nin açılışıyla girmek milletimiz için önemli bir kazanımdır
12.04.2021 15:13
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Son dakika haberi... Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV, yayın hayatına başladı. Yola "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkacak VAV TV, izleyiciye merhaba dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayın hayatına bugün başlayan Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV canlı yayınına katıldı. Erbaş, "Bu mübarek günde 11 ayın sultanı ayların efendisi Ramazan ayına VAV TV’nin açılışıyla girmiş olmak da hakikatten milletimiz için çok önemli bir kazanım." ifadelerini kullanarak, "VAV TV, İslam’ın tebliğine katkı sağlayacaktır" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayın hayatına bugün başlayan Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV canlı yayınına katıldı.

"VAV TV, İSLAM'IN TEBLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Erbaş,"Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Tüm milletimiz için İslam alemi için hayırlara vesile olsun diyorum. Bu mübarek günde 11 ayın sultanı ayların efendisi Ramazan ayına VAV TV'nin açılışıyla girmiş olmak da hakikatten milletimiz için çok önemli bir kazanım. Çünkü bu televizyon şu ana kadar takip edebildiğim yani televizyonla ilgili tanıtımlardan anladığım kadarıyla İslam'ı anlatacak medeniyet birikimlerimizi insanlarımızla buluşturacak çok önemli bir vazife yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

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