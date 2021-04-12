Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayına VAV TV'nin açılışıyla girmek milletimiz için önemli bir kazanımdır

Son dakika haberi... Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV, yayın hayatına başladı. Yola "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkacak VAV TV, izleyiciye merhaba dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayın hayatına bugün başlayan Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV canlı yayınına katıldı. Erbaş, "Bu mübarek günde 11 ayın sultanı ayların efendisi Ramazan ayına VAV TV’nin açılışıyla girmiş olmak da hakikatten milletimiz için çok önemli bir kazanım." ifadelerini kullanarak, "VAV TV, İslam’ın tebliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayın hayatına bugün başlayan Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV canlı yayınına katıldı.

"VAV TV, İSLAM'IN TEBLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"