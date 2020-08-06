Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir" dedi.
Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a tepki
06.08.2020 22:06
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