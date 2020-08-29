Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan ve yandaşlarının Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki!

29.08.2020 18:59

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı Rasmus Paludan'ın ve yandaşlarının Kuran'ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı Rasmus Paludan'ın ve yandaşlarının Kuran'ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.