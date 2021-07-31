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Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar...

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar...
31.07.2021 00:34
Ana Sayfa 04:51
Beşiktaş, Alex Teixeira ile...
Ana Sayfa 00:29
Hakan Ural bakın aslen nereli...
Ana Sayfa 00:37
Eski Sakarya Valisi Hüseyin...
Ana Sayfa 03:01
Bakan Mehmet Nuri Aksoy’dan...
Ana Sayfa 03:06
Konya’da evde katliam
Ana Sayfa 00:24
Yaralanan orman işçisi kolunu...
Ana Sayfa 01:05
CHP ve yandaşı medyanın algısı...
Ana Sayfa 01:15
Konya’da katliam!
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Beşiktaş, Rosier’i paylaştığı...
Ana Sayfa 00:47
BİM 3 Ağustos aktüel...
Ana Sayfa 00:45
Topçu ve Füze Okulu...
Ana Sayfa 04:18
Orman yangınlarında neden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, bölgede süren yangınlarda son duruma ilişkin bilgi verirken, ihtyaç sahiplerine ise toplamda 30 milyon TL'lik destek verileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, ödemelerin yarın(31 Temmuz 2021) itibariyle başlayacağını söyledi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yangınlara ilişkin şüphelilerin olduğunu ve 3 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik." dedi. Çavuşoğlu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kendisine tepki gösterildiği iddialarıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.


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