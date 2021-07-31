Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, bölgede süren yangınlarda son duruma ilişkin bilgi verirken, ihtyaç sahiplerine ise toplamda 30 milyon TL'lik destek verileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, ödemelerin yarın(31 Temmuz 2021) itibariyle başlayacağını söyledi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yangınlara ilişkin şüphelilerin olduğunu ve 3 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik." dedi. Çavuşoğlu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kendisine tepki gösterildiği iddialarıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.