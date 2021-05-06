Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması! Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra ilk temas

Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 8 yıl sonra yapılan görüşmelerle ilgili, "İkili ilişkiler, Suriye, Libya ve Irak'taki durum ele alındı. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra diplomasi trafiği başladı.

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişareler Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 8 yıl sonra yapılan görüşmelerle ilgili, "İkili ilişkiler, Suriye, Libya ve Irak'taki durum ele alındı. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

"DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI..."

Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.