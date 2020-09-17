Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin Yunanistan’la hakça müzakereye hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin tezlerini savunacağını da ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
17.09.2020 00:46
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