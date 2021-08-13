Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sarılıp ağlayan Gülsüm nine: Devlet buraya yağmur gibi yağdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Burdur'un Bucak ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangında keçileri ve evi yanan 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş, Çavuşoğlu'nun omzumda ağladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Burdur'un Bucak ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ BURAYA YAĞMUR GİBİ YAĞDI

Burdur'un Bucak ilçesindeki yangın bölgesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş' sarılıp ağladı. Çavuşoğlu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağının sözünü verdiği Karadaş, " Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar. Allah razı olsun"dedi.



Çavuşoğlu Bucak ilçesinde bulunan Çobanpınar köyü Sazlıdere bölgesindeki ormanlık alanda 11 Ağustos tarihinde başlayan ve 21 evin zarar gördüğü, 7 mahallenin de tahliye edildiği ve 12 Ağustos Perşembe günü kontrol altına alınan afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Bucak Afet Yönetim Merkezi'ni de ziyaret ederek buradaki koordinasyon toplantısına katılım gösterdi. Sarıdere Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Çavuşoğlu vatandaşla dertleşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşın taleplerini dinledi.