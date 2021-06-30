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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan ortak açıklama
30.06.2021 18:13
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidası Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rus misafirlerimizin güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır." dedi. Çavuşoğlu Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya, "Yeni açılacak Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksi yok. Montrö anlaşmasının nasıl revize edileceği de anlaşmanın içinde var. Montrö'de herhangi bir değişiklik olmayacak." diye cevap verdi.


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