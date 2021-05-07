RAMAZAN İMSAKİYE
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistinli mevkiidaşından Riyad el-Maliki'den önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistinli mevkiidaşından Riyad el-Maliki'den önemli açıklamalar
07.05.2021 19:48
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir"

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

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