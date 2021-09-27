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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Konsey sonrası "Ermenistan ile görüşme olacak mı" sorusuna cevap verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Konsey sonrası "Ermenistan ile görüşme olacak mı" sorusuna cevap verdi
27.09.2021 13:38
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alındığını belirterek "Başta (Afganistan'a) komşu ülkeler olmak üzere düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Ermenistanlı mevkidaşınızla (Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir görüşme geçirmeniz planlanıyor mu?" sorusuna da cevap verdi. Haberin detayları...


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