Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Macron Başkan Erdoğan'a el yazısı ile mektup gönderdi: "Değerli Tayyip..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin ABD, AB, Yunanistan, Karabağ, Çin, Libya, Körfez ülkeleri ile ilişkileri değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs aşısının teslimatına dair merak edilenleri de cevapladı. Çavuşoğlu ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a el yazısı ile bir mektup yazdığını (Mektup, el yazısı ile 'Değerli Tayyip' diye başlıyor) görüşmelerin başlayabileceğini de ifade etti.