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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
23.03.2021 00:35
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.


Dışişleri Bakanı , 'de düzenlenen () Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında AB Yüksek Temsilcisi ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

"POZİTİF GÜNDEMİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

ile AB arasında 'nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla iş birliği gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, , ve dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, bu hafta Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği öncesinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasındaki açıklamasında, "Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." demişti.

Borrell ayrıca yaza kadar Türkiye'yi yakından takip etmeyi sürdüreceklerini dile getirmişti.

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