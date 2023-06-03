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Dışişleri Bakanı kim oldu? Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli?

Dışişleri Bakanı kim oldu? Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli?
03.06.2023 23:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mazbatasını aldı ve göreve başladı. Öte yandan yeni dönemde yer alacak bakanlar tek tek açıklandı. Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Hakan Fidan kimdir? İşt detaylar...

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Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Hakan Fidan kimdir? İşte detaylar...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu

25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir. Hakan Fidan, şu anda Dışişleri Bakanı'dır.

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