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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması
15.08.2021 21:52
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Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın Kabil'e girmesiyle iyice arttı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından Afganistan meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımız işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.


Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın Kabil'e girmesiyle iyice arttı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından Afganistan meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımız işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
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