Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak açıklama... Tahıl krizi, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İkili görüşmede dünyanın kilitlendiği tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna savaşını ele aldı. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu konuda Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilecek tarım ürünü ve gübre olarak bakmak lazım. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenlik koridoru ve günceli bölge BM'nin planından bahsediyorum. BM'nin teklifini makul buluyoruz sizin de içinde olacağınız mekanizma ile hem engeller kalkar hem de iki ülkenin güvenlik endişeleri kaldırılır.” dedi.