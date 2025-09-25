PODCAST
Disipline sevk edilen CHP'li Berhan Şimşek: "Parti holdinge dönüştü"
CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski milletvekili Berhan Şimşek, parti yönetimine sert tepki gösterdi. Şimşek, CHP’nin bir holdinge dönüştüğünü savunarak, Genel Başkan Özgür Özel’in muhalifleri tasfiye ettiğini öne sürdü.
