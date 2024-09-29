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Direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi darbetti​​​​​​​
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Direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi darbetti​​​​​​​

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 17:34

Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.
Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V'yi direksiyon sınavından geçirmedi.
Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti.
Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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