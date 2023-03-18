Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip, park halindeki 2 otomobile çarpan Adnan Geylan (64), yaşamını yitirdi.

PARH HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Sokak'ta seyir halinde olan Adnan Geylan yönetimindeki 16 AVJ 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 51 AN 452 ve 16 KHZ 40 plakalı iki otomobile çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kazada yaralanan Geylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Adnan Geylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Geylan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.