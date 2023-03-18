Haberler Haber Videoları Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü
18.03.2023 10:31

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:19
4,6'lık deprem sonrası ilk...
Haber 02:19
Milli Muharip Uçak hangardan...
Haber 01:28
2023 Ramazan'da Orucun ilk...
Haber 01:28
Kadir gecesi ne zaman, ayın...
Haber 01:25
Selde can kaybı sayısı 18'e...
Haber 00:55
Başkan Erdoğan, Finlandiya...
Haber 03:52
Terör örgütü PKK'nın kirli...
Haber 00:39
4,8'LİK BOLU KIZILAĞIL DEPREM...
Haber 00:48
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı...
Haber 02:05
Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda...
Haber 02:46
Olağanüstü gündemle...
Haber 00:32
16 Mart Perşembe Hava Durumu!...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç, park halindeki iki otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Haber Videoları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip, park halindeki 2 otomobile çarpan Adnan Geylan (64), yaşamını yitirdi.

PARH HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPTI
Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Sokak'ta seyir halinde olan Adnan Geylan yönetimindeki 16 AVJ 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 51 AN 452 ve 16 KHZ 40 plakalı iki otomobile çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kazada yaralanan Geylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Adnan Geylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Geylan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON DAKİKA