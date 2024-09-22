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Diplomatların konvoyuna bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
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Diplomatların konvoyuna bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 20:03 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 20:03

Pakistan’da yabancı diplomatların konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Swat Vadisi'ni ziyaret eden yabancı diplomatların konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı. Polis memuru Zahidullah Khan, diplomatların Swat Vadisi'nin turizm potansiyelini göstermek üzere yerel ticaret odasının daveti üzerine bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Konvoya öncülük eden ekip, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu" dedi.
Yetkililer, konvoyun Malam Jabba adlı kayak merkezine gittiği sırada saldırıya uğradığını açıklayarak, diplomatların saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.
Adı açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise, bombalı saldırının ardından asker ve polislerin bölgeyi kordon altına aldığını aktararak, bölgede operasyon başlatıldığını ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyledi.

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