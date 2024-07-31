PODCAST CANLI YAYIN
Dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı!
Haberler Haber Videoları

Dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı!

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 18:36   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 18:36

Hatay'ın Antakya ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde halkın huzurunu muhafaza etmek, asayişi sağlamak, dilencilere karşı faaliyetler yürütmek gibi konularda denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor. Zabıta rutin devriyesinde Antakya Haraparası Mahallesi'nde, halkın dini ve manevi duygularını istismar edip, 1 günde 19 bin 765 lira toplayan dilenciyi yakalayıp idari yaptırım tutanağı düzenledi. Dilencinin üzerinden çıkan paraya, kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Yetkililer, kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin, insanların manevi duygularına dokunup kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek, uyarıda bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Babasını öldüren lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu Döndü'den 'ben şiddete eğilimliyim' paylaşımı!
31.07.2024Çarşamba
Gaziantep'te 1.6 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi! 10 gözaltı
31.07.2024Çarşamba
Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı!
31.07.2024Çarşamba
SON DAKİKA HABERLERİ: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek: Tarih belli oldu!
31.07.2024Çarşamba
Avcılar'da İETT otobüsü ile 2 minibüs ve 1 taksinin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı!
31.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Reyhanlı’da cinayet: Husumetlilerin barışma buluşmasında kurşun yağmuru: 3 ölü! 00:25
Barışma buluşmasında kurşun yağdı: 3 ölü
31.07.2024Çarşamba
İsmail Haniye İran’ın göbeğinde şehit oldu! Tahran’da ’siyonist’ suikast: Hamas ’intikam’ dedi İsrail’i işaret etti 01:45
Hamas lideri Haniye şehit oldu!
31.07.2024Çarşamba
Bakırköy’de silahı saldırı: Kennedy Caddesi’ndeki silahlı saldırı anı kamerada! 00:36
Bakırköy'ün Kennedy Caddesi'nde kurşun yağmuru! O anlar kamerada!
31.07.2024Çarşamba
Antalya Manvgat’ta feci kaza! Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: Tur midibüsündeki kadın rehber öldü! 03:50
Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı!
31.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA