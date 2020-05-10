RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyonu havadan böyle görüntülendi

DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyonu havadan böyle görüntülendi

DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyonu havadan böyle görüntülendi
10.05.2020 01:51

DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırı anlara ilişkin havadan çekilen görüntüler ortaya çıktı.


Haber Videoları