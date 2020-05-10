DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırı anlara ilişkin havadan çekilen görüntüler ortaya çıktı.
DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyonu havadan böyle görüntülendi
10.05.2020 01:51
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