DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Son dakika haberi... DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu ,1’i PKK’lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı. Ünsal, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Son dakika haberi... DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu ,1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı. Ünsal, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.