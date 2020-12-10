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DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
10.12.2020 00:37
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Son dakika haberi... DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu ,1’i PKK’lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı. Ünsal, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik  gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.


Son dakika haberi... DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu ,1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı. Ünsal, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.
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