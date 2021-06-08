Haberler Video Haber Videoları "Devlet katildir, yıkılmalı" diyen <a href="/index/ahmet-sik?type=2" class="" rel="tag">Ahmet Şık</a> <a href="/index/chp?type=2" class="" rel="tag">CHP</a> ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?

"Devlet katildir, yıkılmalı" diyen ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?

Ahmet Şık ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?" />
08.06.2021 13:26
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Eski HDP'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili , "Devleti yıkmamız gerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleriyle tepki çekerken 'den ise devlete katil diyen ŞıK'a destek gecikmedi. Terörist cenazelerinin müdavimi İstanbul Milletvekili , " canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi. Peki muhalefet siyasette neden hakaret ve nefret diline başvuruyor? Türkiye neden kutuplaştırılmak isteniyor? Muhalefet siyasette nefret dili ile neyi hedefliyor?  Gelişmeleri canlı yayınına katılan Erzincan Milletvekili , Genel Yayın Yönetmeni ve Siyaset Araştırmaları Direktörü değerlendirdi.


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