Eski HDP'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Devleti yıkmamız gerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleriyle tepki çekerken CHP'den ise devlete katil diyen ŞıK'a destek gecikmedi. Terörist cenazelerinin müdavimi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi. Peki muhalefet siyasette neden hakaret ve nefret diline başvuruyor? Türkiye neden kutuplaştırılmak isteniyor? Muhalefet siyasette nefret dili ile neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş değerlendirdi.